В Барнауле ожидается похолодание

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-18T07:35:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Барнауле сегодня совсем не весенняя – ледяной ураганный ветер практически сносит с ног пешеходов.

Как рассказали синоптики, в конце дня к ветру добавится похолодание, поэтому на улице станет еще более противная погода. В настоящий момент температура воздуха в краевой столице составляет 0…+2 градуса, однако к ночи она опустится до -7…-9. Ветер, порывы которого сейчас достигают 23-х метров в секунду, стихнет до 9-14 метров в секунду также ближе к ночи.

По Алтайскому краю сейчас -3…+2 градуса, в южных районах до +7 с похолоданием в течение дня. В большинстве районах мокрый снег, снег, в южных районах сильный снег. Ветер западный 13-18, местами порывы 25-27 метров в секунду.

Уже в пятницу, 19 апреля, в Барнауле ожидается спокойная погода: днем до +3...+5 градусов, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. В Алтайском крае воздух прогреется до +3...+8 градусов, в южный районах дождь, ветер 5-10, по югу порывы до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU