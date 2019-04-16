В Алтайском крае построят автодорогу в обход Барнаула и мост через Обь
После повторной проверки сметы строительства обхода Барнаула эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение.
Согласно этому проекту новая дорога «Южный обход Барнаула» будет пролегать по районам: Калманскому, Павловскому и Первомайскому и части Барнаула. Протяженность автомобильной дороги займет более 68 км. В проекте предусмотрено строительство моста через Обь. Так как сейчас дороги Барнаула слишком загружены, переправа поможет разрешить эту проблему, отмечается на сайте Главгосэкспертизы России.
К слову, будут построены мосты через главное русло Оби и четыре впадающие в нее реки: Барнаулку, Штабку, Власиху и Лосиху.
Напомним, проект строительства обхода Барнаула был одобрен еще в декабре 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU