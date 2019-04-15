2019-04-15T13:02:50+03:00
Происшествия

В Барнауле нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика

Анна СЕМИНА
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Поиски 12-летнего мальчика в Барнауле завершились благополучно. Он пропал 13 апреля. В понедельник, 15 апреля, стало известно, что его нашли живым.

Об этом сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры и полицейские вели розыск школьника на протяжении нескольких дней. Где был мальчик и что с ним произошло, не сообщается.

Ранее в Барнауле благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика. Он также пропал в субботу, 13 апреля. Вышел из дома и не вернулся. Родные быстро подняли панику, и благодаря этому школьника удалось быстро разыскать.

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Девочка не вернулась домой после уроков. Обеспокоенные родители позвонили в школу, там сказали, что на занятиях она была. Но куда пошла после - не известно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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