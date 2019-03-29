В Алтайском крае могут разрешить продавать алкоголь после 21:00

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-29T11:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Продажу алкоголя после 21:00 могут разрешить в Алтайском крае. Накануне этот вопрос подняли в АКЗС.

- В свое время, после принятия ограничений по продаже алкогольной продукции в розничных магазинах с 21.00 до 9.00 сложилась ситуация, при которой недобросовестные предприятия торговли «псевдобары» возникли в освободившейся от конкурентов - розничных магазинов - нише. Установив в магазинах пару столиков и предлагая продукцию, в том числе порционно, они имитировали деятельность по оказанию услуг общественного питания. Большое количество таких питейных заведений появилось на первых этажах многоквартирных домов, в связи с чем резко возросло количество жалоб населения на шум и нарушение общественного порядка в ночное время, - пояснил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

В 2016 году в магазинах, расположенных в жилых домах, запретили продажу алкоголя ночью. Однако в 2017 году федеральный закон забрал у регионов России полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита. С того момента ни законодательные, ни исполнительные органы субъектов страны не могут регулировать продажу спиртного, а число пивных баров, работающих после 21:00, тем временем увеличилось.

Решение этой ситуации АКЗС видит в возвращении полномочий регионам. Однако на это может уйти ни один год, поэтому участники рабочей группы предложили убрать искусственный ажиотаж после 21.00 вокруг псевдобаров, продлив время цивилизованной продажи алкоголя в магазинах до 23.00. Это вопрос поднимут на заседании комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а затем вынесут на одну из сессий краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU