Водитель автобуса №25 высадил ребенка на городской свалке Барнаула

Доследственную проверку назначили в Барнауле после сообщения о том, что девятилетнего ребенка высадили из автобуса в районе городской свалки вечером 11 февраля. Неизвестно, чем это могло закончиться, если бы не бдительность горожанки.

Девочка плакала навзрыд

По словам Елены, она ехала на автомобиле вместе со своими детьми по проспекту Космонавтов, когда увидела, как по обочине, съежившись от ветра, идет ребенок.

– Я остановилась и пошла навстречу. Девочка плакала навзрыд, ничего объяснить не могла. Я ей сказала, что с полиции и кое-как уговорила ее сесть в машину, согреться, - пояснила горожанка.

Школьница рассказала, что нечаянно проехала свою остановку «Гоньба» из-за замерших окон, а автобус якобы там не остановился. Девочка вышла, только когда водитель сделал остановку - на городской свалке. Таким образом, ребенок был в пяти километрах от дома, на сотовом телефоне был отрицательный баланс, а денег на проезд не было.

- Денег у нее не было на обратный путь. Она махала ручками 32-му автобусу, но и он не остановился. Я позвонила в дежурную часть – в розыске ребенка не оказалось. Увезла девочку домой, в руки маме. Плакали все, - рассказала Елена.

Доследственная проверка

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что по сообщению горожанки проводится доследственная проверка.

Следователям предстоит установить все обстоятельства, кроме того, будет дана юридическая оценка руководству транспортной компаний по ненадлежащему оказанию услуг, а также оценены действия водителя на предмет оставления ребенка в опасности .

Возмущению нет предела

В социальных сетях горожане возмущены этим происшествием.

- И почему остальные пассажиры никак не отреагировали? Просто смотрели, как ребенок выходит зимой на трассу?

- Почему водитель 32-го маршрута не остановился? Видел же, что ребёнок останавливает, тем более трасса, а не город.

- Надо привлекать к ответственности, чтобы другим неповадно было!

- Тихий ужас! Бесчеловечный водитель и кондуктор. Всё относительно, и вернётся в несколько раз хуже этим людям.

- Я живу в Гоньбе. Дети едут со школы с Научного городка, и ужас, если они опаздывают на школьный автобус – 25-й и 32-й автобусы тяжело дождаться. Маршрут маленький, иногда мимо специально пролетают.