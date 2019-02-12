2019-02-12T12:43:32+03:00
Происшествия

Водитель автобуса №25 высадил ребенка на городской свалке Барнаула

Этим происшествием уже заинтересовались следователи
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments20
Автобус №32 проехал мимо девочки, несмотря на то, что она махала рукой.Автобус №32 проехал мимо девочки, несмотря на то, что она махала рукой.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Доследственную проверку назначили в Барнауле после сообщения о том, что девятилетнего ребенка высадили из автобуса в районе городской свалки вечером 11 февраля. Неизвестно, чем это могло закончиться, если бы не бдительность горожанки.

Девочка плакала навзрыд

По словам Елены, она ехала на автомобиле вместе со своими детьми по проспекту Космонавтов, когда увидела, как по обочине, съежившись от ветра, идет ребенок.

– Я остановилась и пошла навстречу. Девочка плакала навзрыд, ничего объяснить не могла. Я ей сказала, что с полиции и кое-как уговорила ее сесть в машину, согреться, - пояснила горожанка.

Школьница рассказала, что нечаянно проехала свою остановку «Гоньба» из-за замерших окон, а автобус якобы там не остановился. Девочка вышла, только когда водитель сделал остановку - на городской свалке. Таким образом, ребенок был в пяти километрах от дома, на сотовом телефоне был отрицательный баланс, а денег на проезд не было.

- Денег у нее не было на обратный путь. Она махала ручками 32-му автобусу, но и он не остановился. Я позвонила в дежурную часть – в розыске ребенка не оказалось. Увезла девочку домой, в руки маме. Плакали все, - рассказала Елена.

Доследственная проверка

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что по сообщению горожанки проводится доследственная проверка.

Следователям предстоит установить все обстоятельства, кроме того, будет дана юридическая оценка руководству транспортной компаний по ненадлежащему оказанию услуг, а также оценены действия водителя на предмет оставления ребенка в опасности .

Возмущению нет предела

В социальных сетях горожане возмущены этим происшествием.

- И почему остальные пассажиры никак не отреагировали? Просто смотрели, как ребенок выходит зимой на трассу?

- Почему водитель 32-го маршрута не остановился? Видел же, что ребёнок останавливает, тем более трасса, а не город.

- Надо привлекать к ответственности, чтобы другим неповадно было!

- Тихий ужас! Бесчеловечный водитель и кондуктор. Всё относительно, и вернётся в несколько раз хуже этим людям.

- Я живу в Гоньбе. Дети едут со школы с Научного городка, и ужас, если они опаздывают на школьный автобус – 25-й и 32-й автобусы тяжело дождаться. Маршрут маленький, иногда мимо специально пролетают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину