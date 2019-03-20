2019-03-20T07:32:07+03:00
Наука

Алтайская радиоветлаборатория исследует химический состав меда

А также определяет его видовую принадлежность и пищевые характеристики
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Химический состав меда не постоянен и зависит от источника сбора нектара, района произрастания нектарных растений, времени сбора, зрелости меда, породы пчел, погодных и климатических условий и пр.

Основную часть меда составляют сахара (глюкоза, фруктоза, мальтоза, трегалоза, сахароза и др.), общее содержание которых достигает 80%. Глюкоза и фруктоза занимают большую часть в созревшем меде, до 80-90% от суммы всех сахаров. Мальтоза синтезируется в процессе созревания меда, и ее количество может достигать 6-9%. Сахароза гидролизуется под действием фермента инвертазы, и после созревания меда ее содержание колеблется от 0 до 1-1,5%. В сахарном созревшем меде содержание сахарозы составляет всего 1-3%.

Например, липовый мед характеризуется высоким содержанием мальтозы (5,0-7,0%), средним или низким содержанием фруктозы (32,8-41,5%), средним или высоким содержанием глюкозы (51,0-55,0%). В полностью созревшем липовом меде практически отсутствует сахароза, отношение альфа-глюкоза/бета-глюкоза около 1,0; отношение фруктоза/ глюкоза ниже 0,8; степень сладости составляет менее 113 единиц по отношению к сахарозе.

Подсолнечниковый мед отличается низким содержанием мальтозы (0,8-2,3%), средним содержанием фруктозы (37,6-44,1%), средним или высоким содержанием глюкозы (52,0-57,0%), обязательным присутствием сахарозы (0,3-0,8%). Отношение альфа-глюкоза/бета-глюкоза больше или равно 0,98, отношение фруктоза/глюкоза — 0,72-1,11. Степень сладости составляет 114-116 единиц.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение исследований видовой принадлежности меда, показатели качества и безопасности.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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