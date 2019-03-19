Старинную усадьбу в Барнауле лишили охранного статуса

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-19T08:07:36+03:00

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В Барнауле продолжаются споры о строительстве на месте старинного особняка здания для прокуратуры.

На днях «Гражданский патруль» получил от ведомства ответ на запрос о статусе здания бывшей усадьбы купца Михайлова. В документе говорится:

- Прокуратуре Алтайского края для строительства административного здания предоставлен земельный участок по улице Партизанской, 97 в Барнауле. В его границах отсутствуют объекты культурного наследия. Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Все требования градостроительного законодательства при возведении будут соблюдены.

Примечательно, что в Алтайохранкультуре подтвердили информацию – бывшая усадьба не имеет особого статуса. Однако при этом в 1994 году объект все же был поставлен на государственную охрану, но почему-то в 2006 году постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов его лишили статуса объекта культурного наследия. Причины такого решения не объясняются.

В настоящий момент общественники готовят документы для включения здания усадьбы в списки Объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU