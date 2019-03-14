Старинный особняк хотят снести в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:08 2019-03-14T04:08:49+03:00

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В Барнауле старый особняк, располагающийся на пересечении проспекта Строителей и улицы Партизанской, хотят снести и построить на его месте другое здание.

Соответствующее решение приняли на одном из градостроительных советов, пишет «МК на Алтае». Причем на этом месте хотят возвести здания для прокуратуры.

Согласно представленному проекту, здание будет в форме буквы Г. Его высота составит восемь этажей и один уровень подземной парковки. Помимо этого парковка будет и на земле – во дворе и перед сооружением. Однако даже на проекте можно увидеть, что новое здание гораздо больше, чем старинный особняк. Все просто – под снос также пойдет бывший корпус онкологической больницы на Социалистическом, 50. Но это не так страшно, активисты негодуют как раз по поводу бывшей усадьбы купца Михайлова на Социалистическом, 52.

Она была построена в начале 20 века. Активисты считают, что она представляет историческую ценность, однако формально у нее нет статуса объекта культурного наследия.

- Активисты обратились в прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу. Параллельно они готовят документы для Алтайохранкультуры, чтобы попытаться присвоить строению статус памятника, - пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU