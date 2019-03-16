В Славгороде эвакуировали жителей пятиэтажки

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-16T13:27:01+03:00

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В первом микрорайоне Славгорода поздней ночью 16 марта произошел пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Туда сразу же были направлены две пожарных автоцистерны и одна автолестница. Пожар начался на лоджии второго этажа. Очевидец, который и вызвал пожарных, сказал, что в доме еще находятся жильцы. В связи с этим началась эвакуация.

К счастью, пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить трагедии. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Всего, пожарно-спасательные формирования МЧС России за прошедшие сутки ликвидировали 16 пожаров на территории Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU