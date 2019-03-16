2019-03-16T11:27:33+03:00
Общество

В Алтайском крае работают только две ледовые переправы

Дарья САВЕНКО
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С каждым днем на улице все теплее, поэтому количество ледовых переправ в Алтайском крае сокращается.

Так, с 15 марта закрыта ледовая переправа на реке Катунь, соединявшая населенные пункты Шульгинка Советского района и Амурский Бийского района. С 14 марта не действует переправа на реке Обь в Калманском районе между райцентром Калманка и правым берегом реки. Там установлены запрещающие знаки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в настоящий момент в регионе функционируют две ледовые переправы: на реке Обь в Каменском (причал Островная - город Камень-на-Оби) и Шелаболихинском (райцентр Шелаболиха - село Иня) районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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