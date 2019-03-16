2019-03-16T04:44:13+03:00
Общество

В Барнауле выходные начались со снегопада

По прогнозам синоптиков, к вечеру на улице похолодает
Дарья САВЕНКО
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Днем будет около нуля градусов с похолоданием к концу дня.Днем будет около нуля градусов с похолоданием к концу дня.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ближайшие два дня – 16 и 17 марта – в Алтайском крае ожидается неблагоприятная погода.

Как по Алтаю?

Так, по данным синоптиков, 16 марта с самой ночи в некоторых районах Алтайского края, в том числе Барнауле, идет дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Днем в восточных и предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололед. Столбик термометра в дневные часы поднимется до -3…+2 градусов, в предгорьях до +7 градусов, с похолоданием к концу дня. Порывы юго-западного ветра достигнут 13-18 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 17 марта, столбик термометра по региону опустится до -6…-11, а днем ожидается всего 0…-5 градусов. В большинстве районах – снег и метель. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Что в Барнауле?

В Барнауле характер погоды будет такой же. Днем в субботу небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, метели. Ветер юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет около нуля градусов с похолоданием к концу дня. В воскресенье – облачная погода со снегом. Столбик термометра ночью опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до -2…-4. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

А как на дорогах?

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей быть внимательнее на дорогах. Оттепель становится причиной наледи на трассах, которая может привести к ДТП.

В настоящий момент за дорожной ситуацией ведется круглосуточный мониторинг. Трассы чистят и посыпают антигололедными реагентами. Водителей просят соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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