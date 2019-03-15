Сырое молоко или молочные продукты – что выбрать?

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-15T06:34:37+03:00

Не утихают споры о том, можно ли пить сырое молоко или предпочесть ему «кисломолочку»

Изменить размер текста: A A

Главными плюсами молочных продуктов по сравнению с сырым молоком являются их переносимость большим количеством людей и возможность более длительного хранения.

Кисломолочные же продукты – кефир, ряженка, сметана и подобные им – основаны на внесении в молоко культур молочнокислых бактерий, которые и так уже содержатся в нашем организме. Задачей этих бактерий является расщепление сахаров молока. При употреблении кисломолочных продуктов мы, таким образом, лишаем нашу собственную микрофлору кишечника питательных веществ, внося при этом в организм всё новых и новых «чужих» бактерий в кишечник.

И все-таки - что выбрать - сырое молоко или обработанное?

Если молоко вызывает постоянные высыпания на коже или урчание в животе, то организм не приспособлен к его употреблению, и молоко лучше заменить кефиром и творогом. Во втором случае, кстати, молоко можно употреблять с разными кашами, что улучшит его усвояемость.

Если же никаких проблем с употребление молока нет, то исключать его из рациона не стоит. К тому же, параллельное употребление молока и молочных продуктов не имеет никаких противопоказаний.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования молока и молочной продукции на соответствие требованиям ГОСТа и ТУ . Ждем вас по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 36-а., тел.: 63-65-15.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU