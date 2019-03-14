В Алтайском крае в 2018 году взяли свыше 25 тысяч ипотек

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-14T09:00:23+03:00

В среднем, ипотеку берут на 190 месяц – почти 16 лет. Фото: Дарья САВЕНКО

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В прошлом году в Алтайском крае заключили 25 тысяч 241 договор ипотечного жилищного кредитования на сумму более 36,2 миллиарда рублей.

Как рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития региона, в среднем, ипотеку берут на 190 месяц – почти 16 лет. Это на 8,1 месяца больше, чем в 2017 году. Средневзвешенная процентная ставка на декабрь 2018 года составила 9,6% годовых - показатель снизился на один процентный пункт в сравнении с декабрем 2017 года.

Таким образом, в 2018 году темп роста по отношению к предыдущему году в денежном выражении составил 151,8%, в количественном - 137,9%.

В иностранной валюте ипотечных сделок зарегистрировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU