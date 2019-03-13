В Рубцовске камера зафиксировала, как двое мужчин раздели манекена
В Рубцовске обворовали магазин спортивных товаров на проспекте Ленина. С манекена, которого выставили на крыльцо во время работы заведения, сняли пуховик, кепку и спортивные брюки. Владелец магазина обратился в полицию.
- Полицейские смогли установить личности злоумышленников по записи с камеры видеонаблюдения, которая закреплена перед входом. Ими оказались двое местных жителей. Ранее они уже были замечены в противоправных действиях, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Подозреваемых задержали, и они дали признательные показания. Все похищенные вещи злоумышленники вернули.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается материальный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU