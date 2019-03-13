Церковному вору в Барнауле дали срок

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-13T10:45:16+03:00

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В Барнауле состоялся суд над церковным воришкой. В ноябре прошлого года он украл 28 золотых колец.

Все произошло в период с 21 на 22 ноября. На тот момент точно время было неизвестно. Мужчина зашел в лавку Иоанно-Богословской церкви на улице Шумакова и вытащил из-под прилавка золотые кольца, которые лежали на планшетке и спрятал под куртку. Затем стремительно сбежал. Но тем не менее, попал в на кадры камеры наблюдения. По записям-то и составили ориентировку.

Задержать злоумышленника удалось только в начале января. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Кемерова. Он отпираться не стал и сразу же во всем сознался и даже частично возместил ущерб, который, к слову, составил без малого сто тысяч рублей.

Недавно состоялся суд. Обвиняемый, видимо ожидая снисхождения, искренне раскаялся. В итоге ему назначили условное наказание. Однако оставшуюся сумму ущерба все же предстоит возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU