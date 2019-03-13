2019-03-13T10:45:16+03:00
Происшествия

Церковному вору в Барнауле дали срок

Правда, условный
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Момент кражи попал на запись камеры наблюденияМомент кражи попал на запись камеры наблюденияФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В Барнауле состоялся суд над церковным воришкой. В ноябре прошлого года он украл 28 золотых колец.

Все произошло в период с 21 на 22 ноября. На тот момент точно время было неизвестно. Мужчина зашел в лавку Иоанно-Богословской церкви на улице Шумакова и вытащил из-под прилавка золотые кольца, которые лежали на планшетке и спрятал под куртку. Затем стремительно сбежал. Но тем не менее, попал в на кадры камеры наблюдения. По записям-то и составили ориентировку.

Задержать злоумышленника удалось только в начале января. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Кемерова. Он отпираться не стал и сразу же во всем сознался и даже частично возместил ущерб, который, к слову, составил без малого сто тысяч рублей.

Недавно состоялся суд. Обвиняемый, видимо ожидая снисхождения, искренне раскаялся. В итоге ему назначили условное наказание. Однако оставшуюся сумму ущерба все же предстоит возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бийске ребенка высадили из трамвая из-за шести рублей
Ученик лицея №121 принес в школу муляж гранаты
Несколько машин сгорело в Барнауле
Барнаул примет третий матч хоккейной серии «Алтай» - «Мордовия»
В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу
В АлтГТУ пройдет конференция «Современные проблемы техники и технологии пищевых производств»
В Барнауле построят канализационный коллектор за 200 млн рублей
Бывший руководитель Алтайского диагностического центра занял пост замминистра здравоохранения
Гостиница Radisson возможно появится в Алтайском крае
Гололед на дорогах Алтайского края: водителей просят быть внимательными
Мраморных тараканов продают в Бийске по цене 15 рублей за штуку
Шесть лайфхаков, как выбрать «правильный» творог
Алтайское правительство заключило соглашение с Российской академией народного хозяйства
В Барнауле осудили банду, которая занималась угонами премиальных автомобилей