Барнаульцы могут пройти бесплатное медобследование в ТРЦ «Европа»
Жители и гости Барнаула могут пройти бесплатное медицинское обследование в ТРЦ «Европа» в субботу, 16 марта.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, пройти обследование могут все желающие с 11 до 15 часов. Прямо в фойе торгового центра любой желающий получит получить экспресс-диагностику организма по основным показателям.
- Специалисты проведут анализ крови на сахар и холестерин, измерят внутриглазное и артериальное давление, помогут рассчитать индекс массы тела, - отмечают в ведомстве.
С собой нужно принести паспорт, полис и СНИЛС. Процедуры проводят бесплатно в рамках государственных гарантий.
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Аж до 28 апреля постящийся люд отказывается от мясных и молочных продуктов, яиц и прочих животных белков. Рыбой можно будет себя побаловать лишь пару денечков - в Благовещение 7 апреля и в Вербное воскресенье - 28 апреля (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU