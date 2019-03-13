В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу
В Алтайском крае закрыли ледовую переправу между селами Вяткино и Клепиково. Передвижение по ней стало небезопасным. Там уже установлены запрещающие знаки, которым желательно следовать.
В настоящий момент в регионе действуют четыре ледовые переправы:
- р. Обь – Каменский район (Островная - г.Камень-на-Оби, грузоподъёмность 20 тонн);
- р. Обь – Калманский район (р.ц. Калманка – правый берег р. Обь, 10 тонн);
- р. Обь – Шелаболихинский район (р.ц. Шелаболиха – н.п. Иня, 2,5 тонн);
- р. Катунь – Советский район (н.п. Шульгинка – н.п. Амурский, 5 тонн).
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили, что выезд на лед безопасен только на проверенных специалистами переправах.
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ИСТОЧНИК KP.RU