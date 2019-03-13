В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-13T08:22:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае закрыли ледовую переправу между селами Вяткино и Клепиково. Передвижение по ней стало небезопасным. Там уже установлены запрещающие знаки, которым желательно следовать.

В настоящий момент в регионе действуют четыре ледовые переправы:

- р. Обь – Каменский район (Островная - г.Камень-на-Оби, грузоподъёмность 20 тонн);

- р. Обь – Калманский район (р.ц. Калманка – правый берег р. Обь, 10 тонн);

- р. Обь – Шелаболихинский район (р.ц. Шелаболиха – н.п. Иня, 2,5 тонн);

- р. Катунь – Советский район (н.п. Шульгинка – н.п. Амурский, 5 тонн).

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили, что выезд на лед безопасен только на проверенных специалистами переправах.

Читайте также

В ближайшие дни в Алтайском крае может подтопить низину

В ближайшие два дня – 13 и 14 марта – в Алтайском крае ожидается повышение дневных температур до +13 градусов. Это может стать причиной подтопления склоновыми и талыми водами низменных участков (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU