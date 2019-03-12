В ближайшие дни в Алтайском крае может подтопить низину

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-12T13:30:09+03:00

Первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля. Фото: Дарья САВЕНКО

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В ближайшие два дня – 13 и 14 марта – в Алтайском крае ожидается повышение дневных температур до +13 градусов. Это может стать причиной подтопления склоновыми и талыми водами низменных участков.

– Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. Это может нанести вред имуществу, поэтому лучше своевременно предпринять меры. Например, необходимо вывезти снег со двора, а также очистить канавы и сточные желоба ото льда, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также нужно следовать прогнозам погоды.

– Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета, телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населенного пункта, - посоветовали в ведомстве.

Первая волна паводка ожидается в Алтайском крае с 1 по 20 апреля, а вторая – с 20 мая по 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU