В Рубцовске устранили аварию, которая оставила без тепла почти 550 домов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-12T16:03:05+03:00

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Утром во вторник, 12 марта, на тепловыводе Южной тепловой станции в Рубцовске произошло повреждение.

Без тепла остались: 383 многоквартирных жилых дома; 11 детских садов; 10 школ; 11 объектов здравоохранения и 160 частных домов. Над устранением повреждения работали 20 сотрудников СГК и восемь единиц спецтехники. Через несколько часов повреждение было устранено. Специалисты тепловой инспекции провели обход социальных учреждений и жилых домов. Проводимые замеры показали, что температура соответствует нормам СанПИН.

В настоящий момент ведется восстановление гидравлических параметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU