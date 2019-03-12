2019-03-12T16:03:05+03:00
Общество

В Рубцовске устранили аварию, которая оставила без тепла почти 550 домов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Фото: Сибирская генерирующая компанияФото: Сибирская генерирующая компания
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 12 марта, на тепловыводе Южной тепловой станции в Рубцовске произошло повреждение.

Без тепла остались: 383 многоквартирных жилых дома; 11 детских садов; 10 школ; 11 объектов здравоохранения и 160 частных домов. Над устранением повреждения работали 20 сотрудников СГК и восемь единиц спецтехники. Через несколько часов повреждение было устранено. Специалисты тепловой инспекции провели обход социальных учреждений и жилых домов. Проводимые замеры показали, что температура соответствует нормам СанПИН.

В настоящий момент ведется восстановление гидравлических параметров.

Читайте также

Вечером 12 марта в центре Барнаула отключат холодную воду

Вечером 12 марта на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина будут ремонтировать задвижку на сети водопровода, поэтому некоторые дома временно отключат от холодной воды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле пройдет третья лекция для подготовки к «Тотальному диктанту»
Вечером 12 марта в центре Барнаула отключат холодную воду
На Алтае выявили двойные платежи за твердые коммунальные отходы
15 марта в Барнауле наступит "Крымская весна"
В ближайшие дни в Алтайском крае может подтопить низину
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
Алтайские единороссы закрепят депутатов за каждым объектом национальных проектов в регионе
Более 15,5 тысяч первоклассников зачислили в школы Алтайского края
На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ
АлтГТУ укрепляет сотрудничество с вузами Казахстана
Начальник женской колонии: за пять лет к нам поступило много детоубийц
В Барнауле мать восьмилетней девочки лишили родительских прав
На финансирование алтайских домов-интернатов для престарелых дополнительно направят 95 млн рублей
В Барнауле пациентке оставили кусочек салфетки под кожей лица
Автовышка и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле
Огромную квартиру с респектабельными соседями продают в Барнауле