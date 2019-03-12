В Рубцовске устранили аварию, которая оставила без тепла почти 550 домов
Утром во вторник, 12 марта, на тепловыводе Южной тепловой станции в Рубцовске произошло повреждение.
Без тепла остались: 383 многоквартирных жилых дома; 11 детских садов; 10 школ; 11 объектов здравоохранения и 160 частных домов. Над устранением повреждения работали 20 сотрудников СГК и восемь единиц спецтехники. Через несколько часов повреждение было устранено. Специалисты тепловой инспекции провели обход социальных учреждений и жилых домов. Проводимые замеры показали, что температура соответствует нормам СанПИН.
В настоящий момент ведется восстановление гидравлических параметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU