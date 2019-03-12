Вечером 12 марта в центре Барнаула отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-12T14:02:41+03:00

Идти из под крана будет только горячая вода. Фото: Дарья САВЕНКО

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Вечером 12 марта на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина будут ремонтировать задвижку на сети водопровода. Для того, чтобы провести эти работы, некоторые дома временно отключат от холодной воды:

- проспект Ленина, 62, 64, 66;

- проезд Бурлинский, 5, 6, 4, 8;

- улица Молодежная, 1,4, 6, 7, 9,12,14,16, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3;

- проспект Комсомольский, 77, 108а, 110, 112, 114;

- улица Союза Республик, 23а.

Воды в этих домах не будет до 6:00 13 марта. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28-22-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU