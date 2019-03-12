В Барнауле пройдет третья лекция для подготовки к «Тотальному диктанту»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-12T15:48:19+03:00

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В среду, 13 марта, в Алтайском государственном университете пройдет очередное занятие в рамках образовательного проекта «Русский по средам». Всех желающих приглашают вспомнить правила русского языка и подготовиться к «Тотальному диктанту». Он пройдет через месяц – 13 апреля.

Завтра занятие будет посвящено темам: «Прописная / строчная буквы» и «Обособленные / необособленные определения. Приложения». Проведет лекцию кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Артем Алексеевич Шмаков.

Начнется лекция начнется в 18 часов 30 минут (улица Димитрова, 66, аудитория 1Д).

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ИСТОЧНИК KP.RU