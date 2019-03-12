Барнаульцы за 50 рублей могут узнать, как вырастить малину, розы и сливы
Каждый год в преддверии садово-огородного сезона специалисты института садоводства Сибири им. Лисавенко проводят лекции, на которых делятся секретами посадки и ухода за цветами, ягодами и плодовыми деревьями.
Расписание лекций:
17 марта - вредители и болезни садовых культур;
24 марта - биологические особенности, агротехника, сорта малины;
31 марта - розы, луковичные растения;
7 апреля - биологические особенности, агротехника, сорта сливы;
7 апреля - практическое занятие по прививке.
Послушать лекции можно по адресу: Барнаул, Змеиногорский тракт, 49 (Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко). Начало в 10:00, цена билета – 50 рублей.
Подробности по телефонам: 68-50-65 и 68-41-91.
Кстати
Более 90% промышленных садов на Алтае заняты облепихой. Всего за последнее десятилетие в Алтайском крае заложили 3874 гектара многолетних насаждений. Это плодовые, ягодные кустарниковые насаждения, а также плодовые и ягодные питомники. Каждое лето на полях института Лисавенко все желающие собирают облепиху. Цена ягоды – 100 рублей за килограмм.
ИСТОЧНИК KP.RU