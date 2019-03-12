Барнаульцы за 50 рублей могут узнать, как вырастить малину, розы и сливы

Что сажать в феврале на рассаду: Овощи, которым нужно много времени для хорошего урожая

Опытные дачники открывают посевную в феврале - в это время на рассаду высевают семена баклажанов и поздних перцев. Но не только их нужно посеять в последний месяц зимы - есть еще несколько культур, которым надо много времени, чтобы дать полноценный урожай