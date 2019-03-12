2019-03-12T12:21:26+03:00
Экономика

На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ

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На Павловском ДОКе получили первое волокно –На Павловском ДОКе получили первое волокно –Фото: предоставлено пресс-службой
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Специалисты Павловского деревообрабатывающего комбината (Алтайский край, с. Павловск) получили первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ, производство которой будет запущено в марте 2019 года. В ближайшие дни планируется выпуск еще нескольких партий волокна. Повторный процесс необходим для того, чтобы произвести настройку оборудования.

На Павловском ДОКе получили первое волокно – Фото: предоставлено пресс-службой

На Павловском ДОКе получили первое волокно –Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

На этой неделе на Павловском ДОКе запланирован новый пуск энергетического центра (первый пуск состоялся 1 марта), в начале следующей недели специалисты подадут волокно в сушильную трубу, в воздушный сепаратор и в бункер формовочной станции. Волокно зайдет в цех, но не будет подаваться на линию. Таким образом происходит настройка оборудования и его очищение с помощью сырья.

Напомним, Павловский ДОК – это мощный завод-утилизатор отходов производства – щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт – плиты МДФ. «Алтайлес» вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд. рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будут работать 191 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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