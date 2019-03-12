АлтГТУ укрепляет сотрудничество с вузами Казахстана

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-12T12:17:53+03:00

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Представители АлтГТУ побывали в Государственном университете имени Шакарима, Восточно-Казахстанском государственном техническом университете Даулета Серикбаева и Восточно-Казахстанском госуниверситете Сарсена Аманжолова. Визит проходил в рамках сотрудничества вузов Большого Алтая.

АлтГТУ сотрудничает с вузами Казахстана как в образовательной, так и в научной сферах. Из года в год растет число граждан Казахстана, поступающих в Алтайский государственный технический университет. Очень активно осуществляются академические обмены студентов, стажировки преподавателей, проходят и совместные диссертационные советы. Совместно реализуются научные проекты в области материаловедения и биотехнологий, проводятся исследования в сфере альтернативной энергетики.

Николай Никонов, специалист института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ, отметил:

- Мы встретились с руководством каждого из университетов и провели несколько переговоров по вопросам продолжения сотрудничества и определения новых направлений для взаимодействия. Речь шла о взаимных стажировках магистрантов по новым образовательным программам и проведении совместных научных работ.

Добавим, в 2012 году в Алтайском государственном техническом университете открыли Центр казахского языка и культуры. Основная цель деятельности – помощь живущим в Алтайском крае этническим казахам и студентам в изучении или усовершенствовании знаний казахского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU