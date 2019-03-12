2019-03-12T10:02:49+03:00
Происшествия

Автовышка и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Автовышка и два легковых автомобиля столкнулись в БарнаулеАвтовышка и два легковых автомобиля столкнулись в БарнаулеФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автовышки и двух легковых автомобилей произошло в Барнауле сегодня, 12 марта.

Об аварии сообщили подписчики паблика «Barnaul22». Известно, что ДТП произошло на улице Попова в районе «ЗСВ». Столкнулись автовышка, «Газель» и Mazda Demio. О возможных пострадавших информации нет. Горожане пишут, что в районе аварии образовалась серьезная пробка.

Также участники сообщества предупреждают о неработающем светофоре на перекрестке МалаховаСухэ-Батора – Транзитная, из-за чего собираются пробки во все стороны.

В комментариях барнаульцы пишут, что Павловский тракт стоит от Малахова до Фурманова. Некоторые автомобилисты посетовали, что сейчас на дорогах снег, а под ним лед, из-за этого тормоз срабатывает плохо.

Напомним, что утром, 12 марта в Барнауле были пробки восемь баллов, которые спровоцировал снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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