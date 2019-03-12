Автовышка и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием автовышки и двух легковых автомобилей произошло в Барнауле сегодня, 12 марта.
Об аварии сообщили подписчики паблика «Barnaul22». Известно, что ДТП произошло на улице Попова в районе «ЗСВ». Столкнулись автовышка, «Газель» и Mazda Demio. О возможных пострадавших информации нет. Горожане пишут, что в районе аварии образовалась серьезная пробка.
Также участники сообщества предупреждают о неработающем светофоре на перекрестке Малахова – Сухэ-Батора – Транзитная, из-за чего собираются пробки во все стороны.
В комментариях барнаульцы пишут, что Павловский тракт стоит от Малахова до Фурманова. Некоторые автомобилисты посетовали, что сейчас на дорогах снег, а под ним лед, из-за этого тормоз срабатывает плохо.
Напомним, что утром, 12 марта в Барнауле были пробки восемь баллов, которые спровоцировал снегопад.
ИСТОЧНИК KP.RU