Алтайский депутат предложил сотруднику ДПС 500 рублей

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-12T08:00:54+03:00

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Депутат одного из районных советов депутатов в Алтайском крае предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, машину депутата на трассе в Павловском районе остановили сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет страховки. Находясь в служебном автомобиле, депутат дал сотруднику ДПС 500 рублей, однако тот отказался.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на мелкое взяточничество, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Сейчас дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU