Продавец пивного магазина инсценировала ограбление

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-12T07:08:04+03:00

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Жительница Бийского района инсценировала ограбление магазина, в котором работает.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вечером 9 марта на магазин разливных напитков в селе Верх-Катунское Бийского района произошло вооруженное нападение. Двое молодых людей в масках и перчатках зашли в торговый зал и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали продавца отдать им выручку. 23-летняя девушка отдала им 40 тысяч рублей, после чего неизвестные скрылись. Продавец обратилась в полицию.

Вскоре полицейские выяснили, что разбой в магазине инсценировала сама продавец, а для помощи в этом деле пригласила своих знакомых. Сейчас они дают признательные показания.

- По данному факту проводится предварительная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU