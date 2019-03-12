2019-03-12T07:08:04+03:00
Происшествия

Продавец пивного магазина инсценировала ограбление

Инцидент произошел во время праздников в алтайском селе
Дарья САВЕНКО
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Жительница Бийского района инсценировала ограбление магазина, в котором работает.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вечером 9 марта на магазин разливных напитков в селе Верх-Катунское Бийского района произошло вооруженное нападение. Двое молодых людей в масках и перчатках зашли в торговый зал и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали продавца отдать им выручку. 23-летняя девушка отдала им 40 тысяч рублей, после чего неизвестные скрылись. Продавец обратилась в полицию.

Вскоре полицейские выяснили, что разбой в магазине инсценировала сама продавец, а для помощи в этом деле пригласила своих знакомых. Сейчас они дают признательные показания.

- По данному факту проводится предварительная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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