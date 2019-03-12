Продавец пивного магазина инсценировала ограбление
Жительница Бийского района инсценировала ограбление магазина, в котором работает.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вечером 9 марта на магазин разливных напитков в селе Верх-Катунское Бийского района произошло вооруженное нападение. Двое молодых людей в масках и перчатках зашли в торговый зал и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовали продавца отдать им выручку. 23-летняя девушка отдала им 40 тысяч рублей, после чего неизвестные скрылись. Продавец обратилась в полицию.
Вскоре полицейские выяснили, что разбой в магазине инсценировала сама продавец, а для помощи в этом деле пригласила своих знакомых. Сейчас они дают признательные показания.
- По данному факту проводится предварительная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU