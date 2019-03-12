2019-03-12T03:45:36+03:00
Общество

Погода на 12 марта 2019 года в Барнауле: +1 градус, снег и ветер

Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 12 марта 219 года, в Барнауле ожидается хорошая погода со снегом и ветром.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, в начале дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -1…+1 градуса.

По Алтайскому краю также переменная облачность, местами в северных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с, днем местами в южных районах порывы до 13 м/с. Температура днем составит -4…+1 градус, в предгорных районах потеплеет до +7 градусов.

Кстати, на этой неделе в регион придет волна тепла. Так, днем 13 марта по краю ожидается от +1 до +6. При этом в предгорных районах столбик термометра может подняться до отметки в +11 градусов, а уже на следующий день синоптики прогнозируют +3...+8, а в предгорье до +13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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