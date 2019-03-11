Волна тепла накроет Алтайский край

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-11T14:12:42+03:00

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Тепло вновь возвращается в Алтайский край. Оно накроет регион уже на этой неделе.

В прогнозе Гидрометеоцентра говорится, что после довольно прохладных выходных в регион возвращается тепло. Так днем 13 марта по краю в среднем ожидается от +1 до +6. При этом в предгорных районах столбик термометра может подняться до отметки в +11 градусов. Еще комфортнее станет на следующий день, 14 марта: средняя температура составит от 3 до 8 тепла, а в предгорье до плюс 13-ти. Осадки не прогнозируются, однако на дорогах будет образовываться гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.

В Барнауле тем временем, будет чуть-чуть прохладнее. Так в среду, 13 марта, в столице региона днем ожидается +4…+6, а 14 марта уже +5…+7.

При этом стоит отметить, что в ночное время температура также будет опускаться довольно сильно. В среднем по краю в ближайшие несколько дней будет от минус 4 до минус 12, а в предгорных районах до минус 17-ти.

В Барнауле прогнозируется не более минус 10.

ИСТОЧНИК KP.RU