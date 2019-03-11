Мужчина запер бывшего зятя в погребе, от чего тот скончался
43-летнего жителя Новичихинского района ждет суд. Он побил бывшего зятя и запер его в погребе.
По версии следствия, ночью 28 февраля между пьяным хозяином дома и его бывшим зятем произошел конфликт. Зять несколько раз ударил экс-родственника лопатой.
- Чтобы успокоить мужчину, хозяин дома в ответ ударил его по голове, а затем поместил в холодный погреб. Смерть потерпевшего наступила от переохлаждения, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.
Дело возбудили по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Обвинение пока не предъявлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU