Мужчина запер бывшего зятя в погребе, от чего тот скончался

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-11T18:55:30+03:00

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43-летнего жителя Новичихинского района ждет суд. Он побил бывшего зятя и запер его в погребе.

По версии следствия, ночью 28 февраля между пьяным хозяином дома и его бывшим зятем произошел конфликт. Зять несколько раз ударил экс-родственника лопатой.

- Чтобы успокоить мужчину, хозяин дома в ответ ударил его по голове, а затем поместил в холодный погреб. Смерть потерпевшего наступила от переохлаждения, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Дело возбудили по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Обвинение пока не предъявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU