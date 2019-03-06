16-летний подросток убил отчима битой
16-летний юноша из Тальменского района пойдет под суд по статье "Убийство".
В начале января дома между подростком и пьяным отчимом произошел конфликт.
- Пасынок ударил мужчину по лицу, затем взял бейсбольную биту и нанес не менее девяти ударов по голове. Отчим скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.
В ведомстве рассказали, что мать и отчим подростка злоупотребляли алкоголем, поэтому в семье часто происходили конфликты. Мужчина нередко избивал жену и детей.
Сейчас следствие собрало достаточно доказательств преступления, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU