16-летний подросток убил отчима битой

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-06T17:06:34+03:00

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16-летний юноша из Тальменского района пойдет под суд по статье "Убийство".

В начале января дома между подростком и пьяным отчимом произошел конфликт.

- Пасынок ударил мужчину по лицу, затем взял бейсбольную биту и нанес не менее девяти ударов по голове. Отчим скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что мать и отчим подростка злоупотребляли алкоголем, поэтому в семье часто происходили конфликты. Мужчина нередко избивал жену и детей.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств преступления, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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Девочка просилась на улицу, но там была плохая погода, и отчим ее не пускал. В итоге падчерица все-таки ушла, но вернулась в грязной одежде, чем очень разозлила мужчину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU