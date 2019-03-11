Пропавшую в лесу девушку нашли живой

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-11T17:04:15+03:00

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Пропавшую в лесу 31-летнюю Анастасию Метелеву из села Аллак Каменского района нашли живой. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт".

- Найдена, жива! Спасибо за помощь всем неравнодушным людям, - написали волонтеры.

Там же отмечается, что Анастасия находится в барнаульском приюте для бездомных и инвалидов "Успех".

Напомним, девушка пропала в ночь с 9 на 10 марта. Она шла в Аллак со станции Плотинной и заблудилась. На поиски направились сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. Сначала она держала связь со спасателями по телефону, но в четыре утра 10 марта звонки прекратились. В один из сеансов связи она сообщила, что развела костер, однако квадрокоптер открытого огня не зафиксировал. К счастью, на вторые сутки ситуация благополучно разрешилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU