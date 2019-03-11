Яна Кирпиченко взяла еще одну бронзовую медаль на Универсиаде

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-11T11:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко завоевала свою третью по счету бронзовую медаль на Универсиаде в Красноярске. Сегодня, 11 марта, в масс-старте на 15 км она заняла третье место. Остальные призовые места также достались российским спортсменкам.

Эта гонка для Яны стала последней в рамках соревнований. Она показала отличные результаты и была единственной представительницей от Алтайского края в составе сборной. Ранее спортсменка уже выиграла две «бронзы» - в гонке классическим стилем и гонке преследования, а в эстафете выиграла свое единственное золото, сообщает Политсибру.

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта. Закончится она завтра, 12 марта. В соревнованиях принимают участие около трех тысяч спортсменов из 55 стран.

Читайте также:

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

ИСТОЧНИК KP.RU