Селянин на Алтае совершил самосожжение

СЕГОДНЯ 04:09 2019-03-11T04:09:23+03:00

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Происшествие случилось в селе Соколово Зонального района Алтайского края в начале марта. О нем сообщила местная жительница по имени Елизавета в паблике "Инцидент Барнаул".

По ее словам, мужчина средних лет был в нетрезвом состоянии. Он облил себя бензином и поджег спичками. Этот момент запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, что когда мужчина начал полыхать, то испугался и стал активно тушить пламя. В итоге он остался жив. Отмечается, что никакой официальной информации по этому инциденту.

В комментариях предположили, что мужчина совершил акт самосожжения на спор.

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ИСТОЧНИК KP.RU