2019-03-11T04:09:23+03:00
Происшествия

Селянин на Алтае совершил самосожжение

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
Изменить размер текста:

Происшествие случилось в селе Соколово Зонального района Алтайского края в начале марта. О нем сообщила местная жительница по имени Елизавета в паблике "Инцидент Барнаул".

По ее словам, мужчина средних лет был в нетрезвом состоянии. Он облил себя бензином и поджег спичками. Этот момент запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, что когда мужчина начал полыхать, то испугался и стал активно тушить пламя. В итоге он остался жив. Отмечается, что никакой официальной информации по этому инциденту.

В комментариях предположили, что мужчина совершил акт самосожжения на спор.

Читайте также:

Очевидцы: под новым мостом в Барнауле обнаружили труп мужчины

Прохожие заметили под мостом силуэт, похожий на тело, и вызвали полицейских. Те выяснили, что там действительно лежал труп мужчины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты алтайской лаборатории рассказали, как выбрать настоящее сливочное масло
АлтГТУ приглашает на ярмарки профессий
ВТБ Капитал стал акционером «Первого канала»
Погода на 11 марта 2019 года в Барнауле: -3 градуса и ветер
Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков установил новый рекорд края
Очевидцы: под новым мостом в Барнауле обнаружили труп мужчины
Барнаулец выставил на продажу скелеты и черепа за 50 тыс. рублей
Автомобиль "Яндекс. Такси" сгорел на Павловском тракте в Барнауле
Сами чистим и долбим: барнаульцы пожаловались на управляющую компанию
Очередной тотальный диктант пройдет в Барнауле 13 апреля
Продавцы торговой сети не заметили фальшивку
Покупатель позарился на тележку из магазина
Жительница Барнаула украла в ТЦ куртку стоимостью 6,5 тыс. рублей
Квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 12,5 млн рублей
Водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Массовое ДТП устроил нетрезвый водитель ночью в Барнауле
Алтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней Универсиаде