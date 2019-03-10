Очевидцы: под новым мостом в Барнауле обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-10T17:20:35+03:00

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Труп обнаружили под новым мостом в Барнауле сегодня, 10 марта. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул":

- Прохожие заметили силуэт, похожий на тело человека, и вызвали полицию. Опасения подтвердились: приехавшие сотрудники полиции выяснили, что там действительно лежал труп мужчины.

На место происшествия, по словам свидетелей, прибыли также сотрудники МЧС, ДПС, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Место оцепили.

- Я своими глазами видел, как мужчину доставали. Мы с девушкой гуляли и видим, туда пацаны пошли. Потом они полицию вызвали, - написал один из участников группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU