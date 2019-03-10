Очевидцы: под новым мостом в Барнауле обнаружили труп мужчины
Труп обнаружили под новым мостом в Барнауле сегодня, 10 марта. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул":
- Прохожие заметили силуэт, похожий на тело человека, и вызвали полицию. Опасения подтвердились: приехавшие сотрудники полиции выяснили, что там действительно лежал труп мужчины.
На место происшествия, по словам свидетелей, прибыли также сотрудники МЧС, ДПС, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Место оцепили.
- Я своими глазами видел, как мужчину доставали. Мы с девушкой гуляли и видим, туда пацаны пошли. Потом они полицию вызвали, - написал один из участников группы.
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ИСТОЧНИК KP.RU