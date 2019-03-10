Сами чистим и долбим: барнаульцы пожаловались на управляющую компанию
Жители дома №254 по улице Пролетарская пожаловались на управляющую компанию "Наследие".
- УК до двора нет никакого дела. Дворника нет, уже год сами чистим, долбим, посыпаем солью. Что делать нам в такой ситуации? - недоумевают жильцы в паблике "Барнаул 22".
Пользователи паблика посоветовали написать жалобы во всевозможные инстанции.
- Давно надо писать в прокуратуру и жилищную инспекцию, отказываться от УК! - порекомендовали горожане.
Напомним, что жители всего Алтайского края - не важно, села или города - могут сообщить о небрежной уборке снега и льда с улиц, придомовых территорий или крыш по адресу vsb22@yandex.ru или в сообщениях на странице в соцсети vk.com/rhinor. И тогда вашей жалобой займутся общественная организация «Гражданский патруль» и прокуратура Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU