Покупатель позарился на тележку из магазина
19-летнего жителя Барнаула подозревают в краже тележки из магазина.
Как сообщили в полиции города, молодой человек днем пришел в магазин на Павловском тракте, и при выходе прихватил с собой тележку.
- Работники обнаружили факт хищения при просмотре видеозаписи с камер наблюдения и написали заявление в полицию. Сотрудники угрозыска отдела полиции по Индустриальному району по ней опознали предполагаемого злоумышленника, - рассказали в УМВД.
По факту возбудили уголовное дело по части 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Сумма ущерба составила 2600 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU