Покупатель позарился на тележку из магазина

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-10T08:30:56+03:00

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19-летнего жителя Барнаула подозревают в краже тележки из магазина.

Как сообщили в полиции города, молодой человек днем пришел в магазин на Павловском тракте, и при выходе прихватил с собой тележку.

- Работники обнаружили факт хищения при просмотре видеозаписи с камер наблюдения и написали заявление в полицию. Сотрудники угрозыска отдела полиции по Индустриальному району по ней опознали предполагаемого злоумышленника, - рассказали в УМВД.

По факту возбудили уголовное дело по части 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Сумма ущерба составила 2600 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU