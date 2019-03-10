2019-03-10T07:15:38+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула украла в ТЦ куртку стоимостью 6,5 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
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39-летняя жительница Барнаула украла в одном из торговых центров куртку и продала.

Как рассказали в управлении МВД по городу, женщина зашла в торговый зал накануне. Когда продавец отвлекся, она похитила куртку и скрылась. Заметив пропажу, сотрудники магазина написали заявление в полицию. Сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей.

Когда злоумышленницу задержали, оказалось, что она уже успела продать куртку неизвестному. Сейчас по факту возбудили уголовное дело по части 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

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Все произошло в мае минувшего года. Мужчина с помощью «мобильного банка» перевел на счет другого человека сумму и обналичил ее. Как именно злоумышленник завладел мобильником потерпевшего, не уточняется (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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