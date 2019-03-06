Барнаулец украл с чужой банковской карты 226 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-06T06:33:35+03:00

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Ближайшие три с половиной года житель Барнаула проведет в исправительной колонии общего режима. Такое наказание он получил за то, что снял с чужой банковской карты 226 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, все произошло в мае 2018 года. Злоумышленник с помощью сервиса «мобильный банк» перевел на счет другого человека крупную сумму, а после обналичил эти деньги. Как именно злоумышленник завладел мобильным телефоном потерпевшего не уточняется.

В ходе предварительного следствия осужденный добровольно вернул потерпевшему 40 тысяч рублей, кроме этого он признал свою вину в ходе судебного заседания.

В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU