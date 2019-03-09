2019-03-09T06:25:34+03:00
Общество

Алтайская чиновница, получившая замечание от губернатора, покидает Общественную палату

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская чиновница, получившая замечание от губернатора, покидает Общественную палатуАлтайская чиновница, получившая замечание от губернатора, покидает Общественную палатуФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, вокруг которой недавно разразился скандал из-за ее неосторожного высказывания в интервью, покидает Общественную палату региона.

Как сообщает сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания, поскольку Екатерина Четошникова получила назначение на государственную службу, она больше не может заниматься общественной работой. На ее место в Общественной палате Алтайского края займет другой человек.

Напомним, что в своем относительно недавнем интервью Екатерина Четошникова достаточно резко высказалась по поводу низких зарплат молодых педагогов.

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем, – сказала тогда чиновница, чем вызвала волну негодования.

Известно, что после такого неосторожного высказывания губернатор региона Виктор Томенко сделал замечание молодой чиновнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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