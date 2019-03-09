Алтайская чиновница, получившая замечание от губернатора, покидает Общественную палату
Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, вокруг которой недавно разразился скандал из-за ее неосторожного высказывания в интервью, покидает Общественную палату региона.
Как сообщает сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания, поскольку Екатерина Четошникова получила назначение на государственную службу, она больше не может заниматься общественной работой. На ее место в Общественной палате Алтайского края займет другой человек.
Напомним, что в своем относительно недавнем интервью Екатерина Четошникова достаточно резко высказалась по поводу низких зарплат молодых педагогов.
– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем, – сказала тогда чиновница, чем вызвала волну негодования.
Известно, что после такого неосторожного высказывания губернатор региона Виктор Томенко сделал замечание молодой чиновнице.
ИСТОЧНИК KP.RU