Виктор Томенко выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гукова

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-08T13:05:10+03:00

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В связи со смертью депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Александра Васильевича Гукова, губернатор региона направил телеграмму со словами соболезнования и поддержки вдове Тамаре Николаевне Гуковой.

– Мы вынуждены попрощаться с выдающимся руководителем, который был символом целой эпохи, связанной с началом и развитием фермерского движения. Александр Васильевич остро чувствовал необходимость использования современных методов работы в сельском хозяйстве, внедрял самые передовые технологии на создаваемых им производственных площадках. Он обладал высокими моральными качествами, был образцом социально ответственного руководителя. В созданном им коллективе в настоящее время трудится более ста человек. Он внес огромный вклад в социально-экономическое развитие района и всего Алтайского края, – отметил Виктор Томенко.

Напомним, заслуги Александра Гукова были отмечены государственными и краевыми наградами, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За труды по сельскому хозяйству», орденами «За заслуги перед Алтайским краем» I и II степени, медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Александра Васильевича Гукова не стало сегодня, 8 марта. Он скончался на 72-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU