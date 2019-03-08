2019-03-08T06:08:19+03:00
Общество

Александр Терентьев поздравил женщин с 8 МАРТА!

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Александр Терентьев поздравил женщин с 8 МАРТА!Александр Терентьев поздравил женщин с 8 МАРТА!Фото: предоставлено пресс-службой
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Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае Александр Терентьев:

– Милые наши женщины!

Хочется поздравить каждую из вас с самым нежным, как первые подснежники, весенним праздником 8 Марта! С самого детства для меня этот день пронизан особой атмосферой любви и тепла. Я помню, как усердно мы мастерили для наших мам открытки, переживая, понравится ли... И до чего же приятно было мамино: "Вот это красота!"

Вы, женщины, дарите нам в жизни главное счастье, перед которым блекнут все материальные блага, успех и слава! Я искренне желаю вам иметь как можно больше поводов для радости и улыбок. Вы заслуживаете самых теплых слов и самых сумасшедших поступков в вашу честь.

И хочется надеяться, что нам, мужчинам, удастся наполнять вашу жизнь только яркими красками, избавлять ваши хрупкие плечи от рутинных забот, радовать и баловать вас.

Желаю вам, милые наши женщины, всегда оставаться такими же чуткими, обаятельными, внимательными, нежными, непредсказуемыми. Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие. А близкие люди не устают дарить внимание, любовь и заботу.

С праздником! С Международным женским днем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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