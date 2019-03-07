2019-03-07T16:39:41+03:00
Происшествия

Пострадавшую при взрыве девушку доставили в Барнаул

Анна СЕМИНА
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18-летнюю девушку, которая пострадала во время взрыва в поселке Малиновский, доставили в Барнаул.

Напомним, по предварительной версии следствия, минувшим утром 81-летний хозяин дома менял в своей квартире газовый баллон. По неизвестным причинам произошла утечка газа и как следствие - взрыв.

На месте происшествия погиб сам пенсионер, а также его 49-летняя дочь. Супругу мужчины и 18-летнюю внучку госпитализировали в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу. После этого медики стали решить вопрос с транспортировкой девушки в Барнаул.

Как сообщили в правительстве региона, пострадавшую все же доставили в краевую столицу.

- В 18.55 девушка была доставлена в токсикологическое отделение краевой клинической больницы. Состояние пациентки стабильное, - сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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