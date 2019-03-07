2019-03-07T10:19:56+03:00
Происшествия

Стали известны подробности взрыва газа в алтайском селе

Хозяин квартиры менял газовый баллон и допустил утечку
Дарья САВЕНКО
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Взорвавшийся баллонВзорвавшийся баллон
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Следователи рассказали подробности взрыва газа в кирпичном жилом доме в поселке Малиновский Завьяловского района.

По версии следствия, 81-летний мужчина менял в своей квартире газовый баллон. По неизвестным причинам произошла утечка газа, а после – взрыв. На месте погибли хозяин квартиры и его 49-летняя дочь. С отравлением угарным газом госпитализированы 82-летняя супруга погибшего и 18-летняя внучка. Они обе находятся в тяжелом состоянии в Центральной районной больнице. Возможно, что девушку транспортируют в Барнаул. Специально для этого в больницу направлена бригада Центра медицины катастроф. Дом при этом не был разрушен.

Дом, где взорвался газ Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Дом, где взорвался газФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Следователи следственного управления СКР по Алтайскому краю проводят проверку. Сейчас осматривается место происшествия. Предстоит установить все обстоятельства трагедии.

- Также следователи дадут юридическую оценку газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение, транспортировка и ремонт газового оборудования, - заключили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял трагедию в поселке на личный контроль.

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Трагедия произошла 7 марта в поселке Малиновский Завьяловского района – там при взрыве газа погибли две человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии (подробнее).

«ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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