2019-03-07T09:56:27+03:00
Экономика

На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы

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На Павловском деревообрабатывающем комбинате (с. Павловск) продолжается активный запуск основных систем и механизмов. Вчера, 6 марта, состоялось производство первого пара, необходимого для продувки паром под давлением трубопроводов. Также специалисты произвели подачу привозной щепы в силосы оперативного хранения. Силосы – это промежуточный этап подачи технологической щепы в производственный процесс.

Как рассказал руководитель отдела производства ЛХК «Алтайлес» Алексей Гильманов, запуск систем проходит успешно.

Павловский ДОК: подача щепы на силосы.В марте идут работы по запуску основных узлов и механизмов на Павловском ДОКе

- В ближайшие дни планируется произвести первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ, - уточнил Алексей Гильманов. Производство первой плиты запланировано на конец марта.

Подчеркнем, такие заводы, как Павловский ДОК, проектируются и строятся с ориентацией на использование отходов деревообрабатывающего производства, а также низкокачественной древесины, из которой невозможно получить пиломатериалы. Для работы завода достаточно тех объемов щепы и опилок, которые образуются в процессе производства на Каменском и Рубцовском ЛДК. Дополнительных объемов древесины не потребуется.

Напомним, первая колонна по производству плит МДФ была установлена ровно два года назад – 8 марта 2017 года. Павловский ДОК – это мощный завод-утилизатор отходов производства – щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт – плиты МДФ.

«Алтайлес» вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд. рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будут работать 191 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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