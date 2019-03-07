Девушка ответила на опрос банка и потеряла 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-07T08:05:47+03:00

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Жительница Завьяловского района стала жертвой мошенников, сказав неизвестным данные своей банковской карты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, просматривая на своей странице в социальной сети ленту, 28-летняя девушка увидела объявление о том, что за участие в опросе о работе банка можно получить бонус в виде одной тысячи рублей. Ответив на вопросы, она указала на сайте номер своей банковской карты и смс, которые пришли на ее телефон. Однако вместо зачисления, с ее счета списались более 12 тысяч рублей.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU