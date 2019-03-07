Барнаулец потерял 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-07T07:02:58+03:00

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Житель Барнаула хотел купить мотоцикл, но стал жертвой мошенника.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла. Мужчина написал продавцу и сообщил, что хочет его купить. Тот, в свою очередь, прислал копию паспорта, договор купли-продажи и пообещал через некоторое время отправить фотографии накладной транспортной компании.

Барнаулец перевел 30 тысяч рублей предоплаты на банковскую карту, однако после этого продавец перестал выходить на связь, удалил объявление и изменил данные в анкете. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU