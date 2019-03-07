2019-03-07T05:56:51+03:00
Происшествия

Пациент алтайской больницы насмерть забил соседа по палате

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Трагический инцидент произошел в Кулундинской центральной районной больнице. От рук 68-летнего пациента погиб 81-летний дедушка.

Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Алтайскому краю, потерпевший проходил лечение в терапевтическом отделении. 81-летнего дедушку невзлюбил его 68-летний сосед по палате. Все это привело к тому, что в конце февраля последний нанес старику несколько ударов в область головы. От полученные травм пожилой человек скончался.

По версии следствия мотивом для совершения преступления мог стать тот факт, что дедушка постоянно просил помощи у медицинского персонала и таким образом мешал отдыхать подозреваемому.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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