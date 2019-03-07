Новую школу строят в барнаульском квартале 2006а

СЕГОДНЯ 06:13 2019-03-07T06:27:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В барнаульском микрорайоне 2006а (ул. Взлетная, 85) строится школа.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект предусматривает вместимость 550 учащихся в одну смену. Сметная стоимость строительства составляет 385,18 млн рублей.

Там уже закончены работы по нулевому циклу, завершается кирпичная кладка блока А, начато остекление. Параллельно ведется монтаж внутренних сетей электроснабжения, отопления, прокладка внешних коммуникаций выполнена на 80%. В апреле там опробуют систему теплоснабжения, а с мая приступят к отделочным работам.

Сейчас в городе строятся две школы, шесть детских садов. Проектируется еще четыре детских сада.

Читайте также

Барнаульский мальчик выступил на шоу "Голос.Дети"

Добрыня Кириенко из Барнаула стал участником шоу Первого канала "Голос.Дети". Об этом мальчик сообщил на своей странице в соцсети (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU