Барнаульский мальчик выступил на шоу "Голос.Дети"

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-06T16:48:46+03:00

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Добрыня Кириенко из Барнаула стал участником шоу Первого канала "Голос.Дети". Об этом мальчик сообщил на своей странице в соцсети:

- В этом выпуске покажут мое выступление! После каждого выпуска проходит голосование за лучшего участника, и потом о нем снимают репортаж!

Семилетний Добрыня учится в музыкальной школе №5. Он не только вокалист, но и барабанщик. А еще спортсмен и победитель разных конкурсов.

- У ребенка музыкальная семья. Мама просто очень любит петь, а папа писал песни и выступал. Двух сестер и брата мальчика отдали в вокальную студию - у всех троих прекрасные голоса и идеальный слух, - пишет сайт сообщества Barnaul22.

Программа с участием Добрыни Кириенко выйдет в эфир завтра, 7 марта, в 21:30.

Другие выступления нашего юного земляка можно найти в интернете. Вот одно из них:

Кириенко Добрыня - "Вперёд , Россия!".Гала-концерт городского патриотического фестиваля им. В.Завьялова. 30 января 2018 года г. Барнаул (6 лет). Видео abkraton/youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU